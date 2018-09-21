الترجي التونسي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال بالفوز على غريمه النجم الساحلي (فيديو)

تأهل نادي الترجي التونسي إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه على غريمه اللدود النجم الساحلي وتغلب عليه 1-صفر في قمة تونسية خالصة بدور الثمانية للمسابقة اليوم الجمعة على استاد سوسة الأولمبي.

وقاوم خط وسط الترجي ببسالة ونجح في إبعاد غريمه عن منطقة الخطورة ليحافظ على شباكه نظيفة قبل أن يخترق اللاعب فوسيني كوليبالي من ساحل العاج دفاع النجم الساحلي المتقدم وسدد الكرة من انفراد في الشباك قبل دقيقتين من النهاية ويقود فريقه للفوز 3-1 في مجموع المباراتين.

وسيواجه الترجي بطل تونس في الدور قبل النهائي بريميرو أغوستو الأنغولي بعد تخطيه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

ودخل النجم الساحلي اللقاء تحت الضغط حيث كان يحتاج للفوز بهدف دون رد لتخطي عقبة غريمه ومواصلة التقدم في أرفع بطولات الأندية في القارة لكن الفريق المدعوم بحماس جماهيره أخفق في هز شباك ضيفه.

وطرد حكم المباراة عمار الجمل مدافع النجم الساحلي قبل نهاية اللقاء.