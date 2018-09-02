أهداف مباراة الترجي والاتحاد السكندري.. 2/2 (فيديو)

أهداف مباراة الترجي والاتحاد السكندري.. 2/2 (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل يوسف بلايلي الهدف الأول في المباراة التي تجمع فريقه الترجي التونسي مع ضيفه الاتحاد السكندري المصري، لحساب إياب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية، على ملعب رادس.

وجاء هدف يوسف بلايلي في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، بعدما سدد كرة قوية على المرمى.

وتعادل خالد قمر للاتحاد السكندري بهدف رائع في الدقيقة 20.

وأضاف محمد قنديل في مرمى الترجي في الدقيقة 44.

وتعادل فرانك كوم للترجي في الدقيقة 52.

وفوز أي نادٍ بأي نتيجة يعني تأهله لدور الـ 16، بعد أن تعادلا 1/1 في مباراة الإياب في مصر.

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