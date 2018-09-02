أهداف مباراة الترجي والاتحاد السكندري.. 2/2 (فيديو)

سجل يوسف بلايلي الهدف الأول في المباراة التي تجمع فريقه الترجي التونسي مع ضيفه الاتحاد السكندري المصري، لحساب إياب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية، على ملعب رادس.

وجاء هدف يوسف بلايلي في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، بعدما سدد كرة قوية على المرمى.

وتعادل خالد قمر للاتحاد السكندري بهدف رائع في الدقيقة 20.

وأضاف محمد قنديل في مرمى الترجي في الدقيقة 44.

وتعادل فرانك كوم للترجي في الدقيقة 52.

وفوز أي نادٍ بأي نتيجة يعني تأهله لدور الـ 16، بعد أن تعادلا 1/1 في مباراة الإياب في مصر.

هدف أول لـ #الترجي_التونسي في مرمى #الاتحاد_السكندري_المصري عن طريق يوسف بلايلي في الدقيقة 7 من المباراة #كأس_العرب_للأندية_الابطال pic.twitter.com/4UHesXD6Bg — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

خالد قمر يتعادل لـ #الاتحاد_السكندري_المصري في مرمى #الترجي_التونسي في الدقيقة 20 من عمر المباراة #كأس_العرب_للأندية_الابطال pic.twitter.com/qy6V5RuNdu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ سبتمبر ٢٠١٨