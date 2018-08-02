الترجي التونسي يستدعي المدافع محمد علي اليعقوبي

أعلن الترجي الرياضي التونسي، اليوم الخميس، التعاقد مع لاعب كرة القدم محمد علي اليعقوبي حتى يونيو/ حزيران 2020.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، “يسرنا الإعلان عن التعاقد مع محمد علي اليعقوبي ليكون في صفوفنا حتى عام 2020″، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية للصفقة.

وسبق لليعقوبي (27 عاما) اللعب للترجي، بين عامي 2014 و2016، قبل احترافه في ريزه سبور التركي، حتى عام 2017.

وبعدها انتقل إلى صفوف الفتح السعودي، الذي أنهى التعاقد معه في فبراير/ شباط الماضي.

ولعب اليعقوبي هذا العام لنادي كويفيلي روان ميتروبول الفرنسي، الذي ينشط ضمن دوري الدرجة الثانية.