الترجي التونسي يهزم النجم الساحلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

فاز فريق الترجي التونسي، اليوم السبت، على ضيفه النجم الساحلي بهدفين لهدف في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي الترجي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 2-1 في لقاء الإياب.

فيما يحتاج النجم الساحلي للفوز بهدف نظيف أو بفارق أكثر من هدف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

دخل الترجي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وتمكن من إحراز التقدم في الدقيقة الثانية عن طريق شمس الدين الذوادي.

بعدها بحث لاعبو النجم الساحلي عن التعادل، ليتمكن عمار الجمل من إحراز التعادل في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وأضاف سامح الدربالي الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 77.

وفي الدقائق المتبقية من اللقاء، بحث لاعبو النجم الساحلي عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج الترجي فائزًا باللقاء.