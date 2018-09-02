الاتحاد السكندري يطيح بالترجي التونسي من دور الـ 32 بالبطولة العربية (فيديو)

أطاح الاتحاد السكندري المصري بمنافسه الترجي التونسي من البطولة العربية للأندية، بعدما تعادل 2/2 في إياب دور الـ 32 في رادس بتونس.

وبدا أن الترجي في طريقه لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، بعدما سجل له اللاعب الجزائري يوسف بلايلي هدف السبق في الدقيقة السابعة، بتسديدة قوية.

لكن الاتحاد السكندري نجح في إدراك التعادل عبر خالد قمر في الدقيقة 20 بتسديدة رائعة أيضًا.

وتقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة 44 من الشوط الأول بهدف من محمد ناجي بكرة رأسية أرضية.

وأصبحت المباراة في قمة إثارتها عندما سجل الكاميروني فرانك كوم هدف التعادل للترجي في الدقيقة 52. بتسديدة من داخل المنطقة.

وتأهل الاتحاد السكندري إلى دور الـ 16 مستفيدًا من التعادل 1/1 في مباراة الذهاب، إذ انتهت نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 3/3.

يشار إلى أن الترجي هو بطل النسخة الأخيرة التي أٌقيمت في مصر.

هدف أول لـ #الترجي_التونسي في مرمى #الاتحاد_السكندري_المصري عن طريق يوسف بلايلي في الدقيقة 7 من المباراة #كأس_العرب_للأندية_الابطال pic.twitter.com/4UHesXD6Bg — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

خالد قمر يتعادل لـ #الاتحاد_السكندري_المصري في مرمى #الترجي_التونسي في الدقيقة 20 من عمر المباراة #كأس_العرب_للأندية_الابطال pic.twitter.com/qy6V5RuNdu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ سبتمبر ٢٠١٨