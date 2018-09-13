موعد مباراة الأهلي ضد حوريا الغيني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يبدأ النادي الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب مشوار دور الثمانية في البطولة باللعب خارج أرضيهما أمام حوريا الغيني ووفاق سطيف الجزائري على الترتيب غدًا الجمعة.

ويخوض الأهلي والوداد، صاحبا المركز الأول في مجموعتيهما في دور الستة عشر، مباراة العودة في وقت لاحق من الشهر الحالي في القاهرة والدار البيضاء.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد ثماني بطولات، بينما تغلب الوداد على الأهلي في نهائي الموسم الماضي ليحصد اللقب ويشارك في كأس العالم للأندية في الإمارات.

وتبدو مهمة الأهلي أسهل نسبيًا من بطل نسخة العام الماضي حيث سيواجه حوريا الأقل قوة من وفاق سطيف المتوج باللقب مرتين من قبل.

ورغم ذلك حذر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي لاعبيه من الاستهانة بالفريق الغيني قائلًا لموقع النادي على الإنترنت اليوم الخميس “سنواجه فريقًا يلعب على ملعبه ووسط جماهيره ويملك لاعبين موهوبين في كل المراكز.

وقال: “علينا احترام المنافس وأن نقدم مباراة جيدة من أجل تحقيق الهدف الذي نسعى إليه والعودة بنتيجة إيجابية من كوناكري”.

وسيفتقد الأهلي جهود عمرو السولية ووليد سليمان ومحمد (ميدو) جابر ومروان محسن لأسباب مختلفة.

وسيدفع كارتيرون بهشام محمد بدلًا من السولية بينما يفاضل بين مؤمن زكريا وإسلام محارب ليكون أحدهما بديلًا لجابر، في حين فرض صلاح محسن نفسه في خط الهجوم مع المغربي وليد أزارو حتى قبل إصابة مروان محسن خلال فوز منتخب مصر 6-صفر على النيجر يوم السبت الماضي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي وحوريا الغيني في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني يوم غد الجمعة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحوريا

أعلنت شبكة بي إن سبورتس نقل المباراة عبر قناة “bein sport Hd1”.

على الجانب الآخر يسعى وفاق سطيف الجزائري للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور حيث يستضيف حامل اللقب ومعنوياته مرتفعة بعد تصدره الدوري المحلي بعشر نقاط من خمس مباريات.

وصعد الفريق الجزائري، المتوج باللقب عامي 1988 و2014، لدور الثمانية بشق الأنفس حيث حسم حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية في الجولة الأخيرة بفوزه 2-1 على منافسه المحلي مولودية الجزائر.

وستجمع قمة تونسية بين الترجي والنجم الساحلي بعد غد السبت في ذهاب دور الثمانية.

وفي نفس اليوم يستضيف بريميرو أوغوستو الأنغولي منافسه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية المتوج باللقب خمس مرات آخرها في 2015.