“كاف” يرفض إقامة مباراة الأهلي وحوريا الغيني بدوري أبطال أفريقيا على “برج العرب”

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، برفضه إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام حوريا كوناكري الغيني، بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب “برج العرب”.

الأهلي يواجه حوريا الغيني على ملعب الأخير يوم الجمعة المقبل، في لقاء الذهاب، ثم يلتقيان مجددًا 22 سبتمبر الجاري لخوض الإياب في مصر.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء في تصريحات صحفية، إن الكاف يرفض إقامة المباراة على ملعب برج العرب بسبب قلة الحضور الجماهيري به.

وأضاف مرجان أن الأهلي تلقى خطابًا من اتحاد الكرة يفيد موافقة الأمن على إقامة المباراة في برج العرب، مشيرًا إلى أن ناديه يتمسك بخوض مباريات إفريقيا على ملعب السلام، بسبب عدم حضور الجماهير للمباريات المقامة ببرج العرب.

وفي السياق ذاته تلقى اتحاد الكرة المصري خطابًا من كاف يستفسر فيه الأخير عن سر عزوف الجماهير عن حضور مباريات الأهلي الإفريقية بالإضافة إلى لقاء مصر والنيجر أمس.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد الكرة عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني حال إقامتها على ملعب برج العرب.

يذكر أن ملعب “برج العرب” استضاف لقاء مصر والنيجر أمس السبت، والذي شهد حضورًا جماهيريًا ضعيفًا، رغم طبع عدد كبير من التذاكر وتوافرها قبل مدة كافية من موعد المباراة.

ولهذا السبب بات النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في ورطة شديدة، قبل مواجهة نادي حوريا الغيني، يوم 22 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات مباريات الإياب لدور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الخطيب اتصالًا هاتفيًا بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمطالبته بالتدخل لإنهاء أزمة ملعب مباراة الأهلي وحوريا الغيني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها 22 سبتمبر الجاري بملعب السلام وفقًا لقرعة الاتحاد الإفريقي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز” إن مجلس إدارة النادي أرسل اليوم خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة طالبه فيه بإخطار الجهات الأمنية بأن مباراة حورويا الغيني ستقام في ملعب السلام وفقًا لخطاب الاتحاد الإفريقي، كما أكد أنه سيقوم بطباعة 25 ألف تذكرة فئات مختلفة للمباراة وهو ما يمثل 75 % من سعة الملعب.

وأوضح الأهلي في خطابه تأكيده على تقديره واحترامه الكامل للدور الذي تقوم به الجهات الأمنية، في تأمين إقامة المباريات والسعي بقوة لإعادة الجماهير إلى المدرجات ومساندة الأحمر بوصفه ممثل الكرة المصرية فضلًا عن أن المباراة المشار إليها ستكون حاسمة في مشوار التأهل للدور قبل النهائي بدوري الأبطال.