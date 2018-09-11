موعد مباراة الأهلي ضد هورويا في دوري أبطال أفريقيا

تلقى الأهلي المصري دفعة كبيرة بتعافي وليد سليمان قبل اللعب في ضيافة هورويا الغيني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.

وتسافر تشكيلة الأهلي اليوم الثلاثاء للعب في غينيا بعدما شارك سليمان في مران الأهلي يوم الاثنين وانضم للبعثة المسافرة.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي لموقع النادي على الإنترنت “وليد سليمان أصبح لائقًا طبيًا لمباراة هورويا. اللاعب شارك في المران بشكل كامل، وبات لائقًا من الناحية الطبية”.

ولم يشارك سليمان في آخر مباراتين للأهلي في الدوري الممتاز كما غاب عن فوز الأهلي على كمبالا سيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

لكن الأهلي سيفتقد في المقابل المهاجم مروان محسن، الذي أصيب خلال اللعب مع مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ولاعب الوسط عمرو السولية الذي لا يزال يتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.