النادي الأهلي المصري يكشف قراره الأخير في أزمة مؤمن زكريا (فيديو)

منح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق فرصة أخيرة من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع الأحمر والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال محمد يوسف مدرب الأهلي في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي قدّم العرض الأخير لمؤمن زكريا، وهو مغر جدًا من الناحية المالية، لكي يوافق على تجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي”.

وأضاف يوسف: “الأهلي منح مؤمن زكريا مهلة للتفكير وتحديد موقفه النهائي، حيث منح النادي اللاعب فرصة أخيرة حتى نهاية الشهر الجاري، لتحديد موقفه النهائي من التجديد للأهلي أو الرحيل في نهاية الموسم”.

وتابع: “باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق متمسك باستمرار مؤمن في صفوف الأهلي، وأكد سعادته بعودة اللاعب للمشاركة في المباريات واستعادة مستواه الفني”.

وعن لقاء حوريا الغيني قال يوسف: “لقاء حوريا الغيني صعب جدًا ويحتاج للتركيز من كل نجوم الفريق، نعاني من بعض الغيابات بسبب الإصابة، البداية القوية للموسم وضغط المباريات تسببا في موجة الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة”.

وأوضح مدرب الأهلي: “معظم إصابات لاعبي الأهلي بسيطة باستثناء أجايي، وتلاحق المباريات يجبر الجهاز الفني على سياسة التدوير بين اللاعبين”.