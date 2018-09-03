خطأ فادح من الاتحاد الأفريقي يثير الجدل حول قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقع مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في خطأ فادح خلال مراسم سحب قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الإثنين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتم سحب اسم نادي وفاق سطيف الجزائري في البداية لمواجهة الأهلي المصري في ربع النهائي على أن يلعب الوداد المغربي حامل اللقب ضد حوريا الغيني، ثم سادت حالة من الارتباك داخل القاعة التي أجريت فيها القرعة.

واضطر مسؤولو الكاف للاعتذار مع تعديل المواجهتين ليلعب الأهلي ضد حوريا، بينما يلعب وفاق سطيف مع الوداد نظرًا لأن لوائح البطولة تقضي بعدم حدوث مواجهة بين فريقين متأهلين عبر المجموعة نفسها.

وقال محمد يوسف مدرب الأهلي لشبكة “إرم نيوز” إن الأهلي ليس له علاقة بهذا الخطأ الذي تقبله الجميع ولم يبد اعتراضه على الأمر.

وأكد عمرو مصطفى فهمي مدير الاتحاد الأفريقي ” كاف” في تصريحات صحفية بعد القرعة أن هذا الخطأ غير مقصود بالمرة من جانب مسؤولي الكاف.

وقال عمرو فهمي أحد مؤسسي رابطة ألتراس أهلاوي التي حلت نفسها مؤخرًا إن هناك خطأ في وضع الكرات ليس أكثر وتم تداركه سريعًا.

وسيطرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الواقعة وتداول البعض تأكيدات بأن القرعة يجب أن تعاد إلا أن عبدالمنعم شطة المدير الفني للكاف أكد لشبكة “إرم نيوز” إن هذا الخطأ لا يستوجب إعادة القرعة فهو خطأ غير مقصود وتم تداركه سريعًا.