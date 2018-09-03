نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة تونسية بين النجم والترجي.. وسهلة للنادي الأهلي المصري

أجريت، اليوم الإثنين، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفرت القرعة عن مباريات نارية بين النجم الساحلي التونسي ومواطنه الترجي.

وفيما يلي نتائج القرعة:

الأهلي المصري VS حوريا

بريميرو دي أوغوستو- أنغولا VS مازيمبي- جمهورية الكونغو

الوداد المغربي VS وفاق سطيف الجزائري

الترجي الرياضي- تونس VS النجم الساحلي- تونس.

وتقام مباريات الذهاب يوم السبت 15 سبتمبر، في حين تُلعب مباريات الإياب السبت الذي يليه 22 سبتمبر.

يشار إلى أن فرق ربع نهائي السنة الحالية حققت 19 لقبًا، أحرز منها الأهلي المصري 8 ألقاب، مقابل 5 لمازيمبي، ولقبين لكل من الترجي والوداد ووفاق سطيف.