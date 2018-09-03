النادي الأهلي يطلب تحويل طاقم تحكيم مباراة الإنتاج للتحقيق وتطبيق الـVAR في الدوري المصري

أصدر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسميًا من أجل توضيح موقفه من الظلم التحكيمي، الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم أمس أمام الإنتاج الحربي، في الأسبوع الخامس لبطولة الدوري، حيث رفض الحكم احتساب ركلة جزاء وألغى هدفًا صحيحًا.

وقال البيان: “مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يؤكّد رفضه القاطع للأخطاء الفجّة التي ارتكبها طاقم تحكيم مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري، وتمسّك المجلس بحقوق ناديه”.

وأضاف: “يطالب المجلس اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي؛ حرصًا على استكمال المسابقة، والعدالة بين الأندية المتنافسة.

وتابع: “يؤكّد المجلس على تعاونه الصادق مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينها الحكام، دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة.. إذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجّة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، التي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني”.

واستطرد: “مجلس الإدارة لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، ويطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شئون اللعبة بالآتي:

1- إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة.

2- إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية.

3- أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية.

4- تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف (FIFA FAIR PLAY) الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها”.

وواصل: “يؤكّد مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانة بهم”.

???? الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع «نور الدين» وتوضيح موقفه قبل استئناف الدوري ???? للتفاصيل: https://t.co/MH0RI2b3gr pic.twitter.com/mQpo1hDiXy — Al Ahly SC (@AlAhly) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

وفي أول تعليق على نتائج القرعة قال محمد يوسف المدرب العام في النادي الأهلي بتصريحات تلفزيونية على فضائية “أون سبورت”: “سنواجه فريقًا جيدًا تأهل لدور الـ8، ما يعني أن لديه هجومًا قويًا، والدليل على ذلك أيضًا أن هداف البطولة برصيد 5 أهداف من عندهم”.

وأضاف: “بغض النظر عن اسم المنافس، لدينا هدف محدد ألا وهو التتويج باللقب، لن نكتفي بالوصول للأدوار المتقدمة فقط”.

وتابع: “الأهلي يملك مقومات البطل، والفريق الذي يرغب في التتويج بالبطولة، لابد أن يعلم جيدًا أنه سيواجه الفرق القوية أكثر من الضعيفة”.

وأردف: “سنعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة الفريق الغيني واللعب على نقاط ضعفه، ولدينا فرصة جيدة في توقف الدوري لمعرفة كل شيء عن خصمنا”.

يذكر أنه في حالة تأهل الأهلي للدور نصف النهائي، سيلاقي الفائز من مواجهة الوداد البيضاوي المغربي ووفاق سطيف الجزائري.