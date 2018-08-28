الدفاع الجديدي المغربي يودّع دوري أبطال أفريقيا رغم التعادل مع مازيمبي

ودَّع الدفاع الحسني الجديدي المغربي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من دور المجموعات رغم عودته بالتعادل 1-1 من ملعب مازيمبي من الكونغو الديمقراطية في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية، اليوم الثلاثاء.

وتأهل وفاق سطيف إلى دور الثمانية بعد فوزه على منافسه المحلي مولودية الجزائر 2-1 ليلحق بمازيمبي الذي كان قد تأهل منذ الجولة السابقة.

وأنهى فريق “الدفاع الحسني الجديدي” دور المجموعات في المركز الثالث برصيد ست نقاط متأخرًا بنقطتين عن “وفاق سطيف”، وست نقاط عن مازيمبي المتصدر، بينما تذيل ترتيب المجموعة الثانية فريق مولودية الجزائر برصيد خمس نقاط.

وساهمت خسارة “الدفاع الحسني الجديدي” على أرضه 2-صفر أمام مازيمبي ضمن الجولة الثانية، وتفريطه في التقدم على مولودية الجزائر الذي لعب بعشرة لاعبين ليتعادل 1-1 في الجولة الأولى بجانب تعادله بنفس النتيجة على ملعبه أمام وفاق سطيف في الجولة الرابعة، بوداعه البطولة.

ودخل “الدفاع الحسني الجديدي” مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد أن أنعش حظوظه الضئيلة إثر فوزه في الجولة السابقة على ملعبه 2-صفر أمام المولودية، لكنه لم يتمكن من ترجمة طموحه على أرضية الملعب مكتفيًا بالأداء الدفاعي.

وتقدم مازيمبي الذي أراح ستة لاعبين أساسيين في الدقيقة 87 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم بين مالانغو قبل أن يدرك “الدفاع الحسني الجديدي” التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر المهاجم البديل الحسين خوخوش بعد متابعة جيدة لتمريرة عرضية من الجهة اليمنى من طارق أستاتي.