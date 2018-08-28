وفاق سطيف يتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تأهل وفاق سطيف إلى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على مستضيفه ومنافسه المحلي اتحاد العاصمة 2-1 في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بدور الستة عشر، اليوم الثلاثاء.

ورفع وفاق سطيف، بطل الدوري المحلي في موسم 2016-2017، رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، متصدر المجموعة الذي تعادل 1-1 مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وحل اتحاد العاصمة في المركز الرابع والأخير بخمس نقاط، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الدفاع الحسني الجديدي ثالث الترتيب.

وتقدم أكرم حجنيط لسطيف بعد خمس دقائق من البداية بضربة رأس، قبل أن يضيف الحبيب بوقلمونة الهدف الثاني في الدقيقة 27، بعد تمريرة من صانع اللعب عبد المؤمن جابو.

وقلص وليد درارجة الفارق قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق من ركلة جزاء.