وفاق سطيف أول المتأهلين لثمن نهائي البطولة العربية على حساب العين الإماراتي

تأهل وفاق سطيف الجزائري، اليوم السبت، إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة العربية للأندية، رغم خسارته من ضيفه العين الإماراتي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 للبطولة.

وجاء تأهل سطيف لثمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين لهدف في الإمارات.

#العين_وفاق_سطيف كاس العرب للاندية الابطال ( العين X وفاق سطيف ) : قووووووووووووووول اول للعين عن طريق دياكية (HD) pic.twitter.com/SsbpgFl4gW — اهداف كرة القدم HD (@YaSSeR168985982) August 4, 2018

جاءت المباراة سريعة ومتكافئة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لإحراز هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

ومع حلول الدقيقة 45 نجح العين في إحراز الهدف الأول عن طريق دياكيه إبراهيم لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

صافرة النهاية..#العين الإماراتي يفوز على #وفاق_سطيف الجزائري بهدف لم يؤهله لدور الـ16

الفريق الجزائري أول المتأهلين للدور المقبل بأفضلية النتيجة في مباراة الإياب#أبطال_العرب#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/PqAAKNKGWO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 4, 2018

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو سطيف العودة لأجواء المباراة وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه، قابله محاولات مستمرة للاعبي العين لإضافة الهدف الثاني.

وفشلت جميع محاولات الفريقين في تسجيل أي هدف آخر لتنتهي المباراة بتأهل سطيف لثمن النهائي ليصبح أول المتأهلين لذلك الدور.