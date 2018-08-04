وفاق سطيف أول المتأهلين لثمن نهائي البطولة العربية على حساب العين الإماراتي

وفاق سطيف أول المتأهلين لثمن نهائي البطولة العربية على حساب العين الإماراتي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تأهل وفاق سطيف الجزائري، اليوم السبت، إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة العربية للأندية، رغم خسارته من ضيفه العين الإماراتي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 للبطولة.

وجاء تأهل سطيف لثمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين لهدف في الإمارات.

جاءت المباراة سريعة ومتكافئة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لإحراز هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

ومع حلول الدقيقة 45 نجح العين في إحراز الهدف الأول عن طريق دياكيه إبراهيم لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو سطيف العودة لأجواء المباراة وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه، قابله محاولات مستمرة للاعبي العين لإضافة الهدف الثاني.

وفشلت جميع محاولات الفريقين في تسجيل أي هدف آخر لتنتهي المباراة بتأهل سطيف لثمن النهائي ليصبح أول المتأهلين لذلك الدور.

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