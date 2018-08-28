النجم الساحلي يتعادل مع زيسكو يونايتد وينهي دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا دون هزيمة (فيديو)

أنهى النجم الساحلي التونسي دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم دون هزيمة، بعد تعادله خارج أرضه 1-1 أمام زيسكو يونايتد الزامبي، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، بفضل هدف المدافع رامي البدوي بضربة رأس، اليوم الثلاثاء.

وارتقى البدوي ليقابل برأسه كرة أرسلها لاعب الوسط فراس بالعربي من ركلة حرة، ويسكنها الشباك في الدقيقة 70، ويلغي تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر عبر لازاروس كامبولي بعد ثماني دقائق من البداية.

ويملك النجم الساحلي، الذي ضمن التأهل إلى دور الثمانية في صدارة مجموعته الرابعة، 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وحسم بريميرو دي أوغوستو الأنغولي تأهله إلى دور الثمانية في المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط بفوزه 2-1 على مبابان سوالوز من سوازيلاند، الذي ودع البطولة مع زيسكو يونايتد.