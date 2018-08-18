الشرميطي ينقذ النجم الساحلي التونسي من الهزيمة في دوري أبطال أفريقيا 

أنقذ المهاجم أمين الشرميطي، اليوم السبت، فريقه النجم الساحلي التونسي من السقوط في فخ الهزيمة أمام ضيفه بريميرو دي أوجوستو الأنغولي ليتعادلا بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

دخل الفريق الأنغولي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 11 عبر داني.

وفشلت جميع محاولات النجم الساحلي في إدراك التعادل، ليخرج بريميرو دي أوجوستو متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وتوالت الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 87 ليدرك أمين الشرميطي التعادل للنجم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وكان زيسكو يونايتد الزامبي قد فاز في وقت سابق اليوم على مبابان سوالوز بطل سوازيلاند بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد 11 نقطة، حيث حسم بطاقة العبور لربع النهائي من الجولة الماضية، بفارق خمس نقاط عن بريميرو دي أوجوستو، وجاء زيسكو يونايتد ثالثًا برصيد 5 نقاط، وأخيرًا مبابان سوالوز برصيد 4 نقاط.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 8 مرات، بفارق 3 ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الوداد البيضاوي المغربي لقب النسخة الأخيرة.