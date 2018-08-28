القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد كمبالا سيتي بدوري أبطال أفريقيا

يدخل النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، اختبارًا أفريقيًا صعبًا عندما يستضيف كمبالا سيتي الأوغندي، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة السادسة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحذر الجهاز الفني للنادي الأهلي، لاعبي الفريق من خطورة كمبالا سيتي الأوغندي قبل لقاء اليوم.

وقال محمد يوسف المدرب المساعد للأهلي “المنافس فريق منظم وجدير بالاحترام، ويمتلك العديد من العناصر المتميزة، لابد من احترام المنافس واللعب بكل قوة لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة الأفريقية”.

وحقق الأهلي ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم أمام تاونشيب رولرز ذهابًا وإيابًا ثم على الترجي في رادس ضمن الجولة الخامسة.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط متساويًا مع الترجي التونسي، ويتفوق الأهلي بالفوز في المواجهات المباشرة. وضمن الفريقان التأهل لدور الثمانية.

ويملك كمبالا ست نقاط في المركز الثالث متقدمًا على تاونشيب رولرز من بوتسوانا صاحب المركز الأخير بفارق ثلاث نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكمبالا سيتي

من المنتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي وكمبالا سيتي على شبكة قنوات “بي إن سبورت”، وستتم إذاعتها على “bein sport HD 1”.