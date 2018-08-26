موعد مباراة الأهلي ضد كمبالا سيتي الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

حذر الجهاز الفني للنادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لاعبي الفريق من خطورة كمبالا سيتي الأوغندي قبل لقاء الفريقين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد غد الثلاثاء.

وقال محمد يوسف المدرب المساعد للأهلي “المنافس فريق منظم وجدير بالاحترام، ويمتلك العديد من العناصر المتميزة”.

وأضاف في تصريحات لموقع الأهلي على الإنترنت اليوم “لابد من احترام المنافس واللعب بكل قوة لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة الأفريقية”.

وحقق الأهلي ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم أمام تاونشيب رولرز ذهابًا وإيابًا ثم على الترجي في رادس ضمن الجولة الخامسة.

وأشار يوسف إلى أن الهدف المهم الذي يسعى الأهلي لتحقيقه أمام كمبالا سيتي هو استكمال الانتصارات وإنهاء مشوار دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى.

وأضاف “نخوض مباراة كمبالا بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل إنهاء مشوار المجموعة في صدارة الترتيب، بعدما حققنا الهدف المطلوب بحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية، أمامنا مرحلة مهمة بعد غد أمام كمبالا ونأمل في إنهائها بنجاح”.

موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي

يلعب الأهلي أمام كمبالا سيتي الثلاثاء المقبل في إستاد برج العرب في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وستقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

يتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط متساويًا مع الترجي التونسي، ويتفوق الأهلي بالفوز في المواجهات المباشرة. وضمن الفريقان التأهل لدور الثمانية.

ويملك كمبالا ست نقاط في المركز الثالث متقدمًا على تاونشيب رولرز من بوتسوانا صاحب المركز الأخير بفارق ثلاث نقاط.