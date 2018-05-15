مباراة الأهلي ضد كمبالا.. وليد سليمان يهدر ركلة جزاء وميدو جابر يضيع انفردًا (فيديو)‎

أهدر وليد سليمان مهاجم النادي الأهلي المصري ركلة جزاء، خلال مباراة فريقه أمام كمبالا سيتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 23 تصدى لها وليد سليمان ووضعها في يدي الحارس الأوغندي.

وليد سليمان يهدر ركلة جزاء pic.twitter.com/ppK2cyNM5d — Ahly Media (@ASCmediia) ١٥ مايو ٢٠١٨

وقبل ركلة الجزاء أضاع ميدو جابر لاعب وسط الأهلي انفرادًا تامًا بالحارس، وفشل في إحراز هدف التقدم.

واستلم جابر الكرة من حدود منطقة الجزاء، حتى خرج عليه حارس أوغندا وفشل جابر في التصرف بالكرة.

ميدو جابر يهدر انفراد بطريقة غريبة !! pic.twitter.com/RAa8SR58S8 — Ahly Media (@ASCmediia) ١٥ مايو ٢٠١٨

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات في البطولة الأفريقية من خلال الفوز على كمبالا في عقر داره، حيث أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري عن مفاجأة في المباراة من خلال خطة اللعب التي يجيدها الأهلي خارج ملعبه، فضلًا عن خبرته الطويلة في التعامل مع المباريات الأفريقية خارج القاهرة.

آخر مباراة للنادي الأهلي كانت أمام نادي أياكس أمستردام الهولندي، في لقاء اعتزال قائد الفريق، حسام غالي، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد أحرزه اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.