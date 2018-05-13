موعد مباراة النادي الأهلي ضد كمبالا سيتي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كشف النادي الأهلي المصري عن موعد مباراته المقبلة ضد كمبالا سيتي الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كمبالا، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مانديلا الساعة 3 بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات في البطولة الأفريقية من خلال الفوز على كمبالا في عقر داره، حيث أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري عن مفاجأة في المباراة من خلال خطة اللعب التي يجيدها الأهلي خارج معلبه، فضلًا عن خبرته الطويلة في التعامل مع المباريات الأفريقية خارج القاهرة.

آخر مباراة للنادي الأهلي كانت أمام نادي أياكس أمستردام الهولندي في لقاء اعتزال قائد الفرق، حسام غالي، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد أحرزه اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

#NEXTMATCH ???? كمبالا سيتي

???? دوري أبطال افريقيا

???? الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٨

???? ستاد مانديلا

???? ٣:٠٠ بتوقيت القاهرة#RoadToNinth#YallaYaAhly pic.twitter.com/C7dUvLJiTr — Al Ahly SC (@AlAhly) May 13, 2018

على الجانب الآخر، يسعى نادي كمبالا سيتي استغلال عاملي الأرض والجمهور في الضغط على النادي الأهلي من بداية المباراة لتحقيق أول ثلاث نقاط له هو الآخر، بعدما تلقى هزيمة في اللقاء الأول من نادي رولز البتسواني بهدف نظيف على ملعب بتسوانا الدولي.

ويعد ملعب مانديلا الذي يحتضن المباراة هو الملعب الرئيس للمنتخب الأوغندي، ويبعد عن مقر إقامة بعثة الأهلي بنصف ساعة تقريبًا، وتم إنشاؤه العام 1999 ويسع لـ42 ألف متفرج، وتم تشييده في منطقة نامبولي بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

في سياق متصل تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بينما يجري استديو تحليل للمباراة بالكامل على قناة الأهلي المفتوحة، مع عرض لقطات حصرية للفريق قبل وبعد المباراة.