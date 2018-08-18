الدفاع الحسني يهزم مولودية الجزائر وينعش آماله في دوري أبطال أفريقيا

أنعش فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، يوم السبت، آماله في التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتغلب الدفاع الحسني الجديدي على ضيفه مولودية العاصمة الجزائري بهدفين دون رد في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

أنهى الفريق المغربي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف، أحرزه بلال الميغري في الدقيقة 29.

وفي الوقت الذي بحث فيه المولودية عن التعادل، أضاف الدفاع الحسني الهدف الثاني عن طريق التنزاني سيمون موسى في الدقيقة 75.

وكان وفاق سطيف الجزائري قد تعادل أمس الجمعة مع ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر مازيمبي الترتيب برصيد 11 نقطة، يليه الدفاع الحسني الجديدي برصيد 5 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن فريقي مولودية العاصمة ووفاق سطيف.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 8 مرات، بفارق 3 ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الوداد البيضاوي المغربي لقب النسخة الأخيرة.