ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا (صورة)

حسم النادي الأهلي المصري والترجي التونسي المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى لدور الـ 16 بـدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 1/0 على منافسه الترجي في رادس بتونس، ليرفع النادي المصري رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة ويتأهل مع الترجي الذي جمع نفس العدد من النقاط.

ويتبقى مباراة لكل فريق، حيث يلعب الأهلي ضد كمبالا سيتي من أوغندا، بينما يلتقي الترجي مع تاونشيب رولرز من بوتسوانا

في المجموعة الثالثة، تغلب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 1/0 على ماميلودي سن داونز من جنوب أفريقيا، كما فاز حوري الغيني 2/1 على توغو بور من توغو.

وضمن الوداد التأهل إلى ربع النهائي وفي جعبته 11 نقطة.

ويتصدر مازيمبي صدارة المجموعة الثانية وأصبح رصيده 11 نقطة، في حين أن يملك مولودية الجزائر 5 نقاط في المركز الثاني، وبنفس الرصيد أيضًا وفاق سطيف في المركز الثالث.

وتستكمل مباريات جولة الخامسة اليوم السبت، إذ يلعب النجم الساحلي التونسي ضد بريميرو دي أوغوستو من أنغولا، والدفاع الحسني الجديدي المغربي ضد مولودية الجزائر.

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