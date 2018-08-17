النادي الأهلي المصري يُسقط الترجي التونسي ويتأهلا معًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

انتزع النادي الأهلي المصري فوزًا مهمًا على منافسه الترجي التونسي، الجمعة، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي في رادس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا (دور الـ 16)

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المهاجم المغربي وليد آزارو، الذي استغل سذاجة مدافعي الترجي في التعامل مع الكرة، ليودع الكرة شباك الحارس معز بن شريفية في الدقيقة 32.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على فوز الأهلي 1/0، لينتزع صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، في حين تراجع الترجي إلى المركز الثاني علمًا أنه يملك نفس الرصيد، ليتأهلا معًا إلى دور ربع النهائي.

واستفاد الأهلي من التعادل السلبي بين الفريقين في مباراة الذهاب.

وفشل الترجي في تحقيق الفوز على الأهلي للمباراة التاسعة على التوالي، إذ فاز الأهلي في 5 مباريات، في حين انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وفي الجولة الأخيرة من المجموعة يستضيف الأهلي منافسه كمبالا سيتي من أوغندا، في حين يحل الترجي ضيفًا على تاونشيب رولرز من بوتسوانا متذيل ترتيب المجموعة.

وضمن الجولة ذاتها لكن للمجموعة الثالثة تغلب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 1/0 على ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا.

وسجل أنس الأصباحي هدف الوداد في الدقيقة 56، ليرفع الفريق المغربي رصيده إلى 11 نقاط ويضمن التأهل إلى الدور المقبل.

كما تعادل وفاق سطيف الجزائري مع مازيمبي من الكونغو 1/1 في الجزائر.

وافتتح محمد بكير التسجيل لوفاق سطيف لكن سونغو كاباسو تعادل للضيوف في الدقيقة 76.

ورفع التعادل رصيد وفاق سطيف إلى 5 نقاط في المركز الثالث، قابل 11 نقطة لمازيمبي الذي ضمن الصدارة والتأهل.