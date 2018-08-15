نبأ سار للنادي الأهلي المصري قبل مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

تلقى الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خبرًا سعيدًا، قبل مواجهة الترجي التونسي، الجمعة المقبل، في إطار مباريات دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد خالد محمود، طبيب الفريق، جاهزية عمرو السولية، لاعب وسط الفريق تمامًا لمباراة الترجي.

وأوضح طبيب الفريق، أن السولية تعافى نهائيًا من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بشد في العضلة الخلفية، في مباراة المصري بالدوري الممتاز، وشارك في المران الأخير بالقاهرة بشكل كامل، مؤكدًا جاهزيته الطبية والبدنية لمباراة الترجي المقبلة.

ومن جانب آخر، اطمأن محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق، على سلامة أحمد فتحي، لاعب الفريق الذي تعرض لحادث سيارة مؤخرًا.

وحرص الخطيب على مصافحة فتحي فور وصوله إلى مطار القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، والاطمئنان على سلامته، وتبادل معه حديثًا قصيرًا اطمأن خلاله على حالته النفسية.

وكان فتحي قد تعرض لحادث سيارة أثناء عودته من الإسكندرية، عقب انتهاء مباراة الأهلي والنجمة اللبناني في البطولة العربية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها الثامنة مساء الجمعة على ملعب رادس بتونس.

صلاح محسن

إلى ذلك، اشتعلت أزمة بين لجنة الكرة بالنادي الأهلي، والمدير الفني للفريق، بسبب قضية مشاركة صلاح محسن، مهاجم الفريق ومنتخب مصر الأولمبي، في المباريات.

وكان كارتيرون، قد تجاهل تواجد صلاح في صفوف الفريق، ورفض الدفع به في التشكيل الأساسي في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، كما دفع به في آخر 5 دقائق في لقاء النجمة اللبناني، في بطولة دوري أبطال العرب.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “لجنة الكرة أبدت غضبها من تجميد كارتيرون لصلاح محسن على دكة البدلاء، رغم جاهزية اللاعب الفنية والبدنية، ولا يوجد سبب واضح لعدم الدفع به في المباريات”.

وأضاف المصدر: “لجنة الكرة أكدت أن إدارة النادي تتعرض للهجوم من قبل الإعلام وجماهير النادي، بسبب تجميد اللاعب، خاصة أنه انضم لصفوف الفريق مقابل 40 مليون جنيه، في أغلى صفقة في تاريخ الكرة المصرية في وقتها”.

وتابع: “كارتيرون أكد للجنة الكرة أن اللاعب لا يستحق الدفع به في التشكيل الأساسي للفريق، بسبب تواضع مستواه الفني، ووجود الثنائي وليد أزارو ومروان محسن، الأفضل منه فنيًا، وطلب عدم التدخل في الأمور الفنية”.

وأردف المصدر: “لجنة الكرة رفضت تبريرات كارتيرون، وطلبت منح اللاعب فرصة حقيقة في تشكيل الفريق، قبل الحكم على مستواه الفني”.

ويعيش صلاح محسن حالة نفسية سيئة، بسبب إصرار كارتيرون على استبعادة من التشكيل الأساسي والدفع به في آخر 5 دقائق في بعض المباريات.

واستقر اللاعب على الرحيل من صفوف النادي الأهلي في شهر يناير المقبل، في حالة استمرار تجميده على دكة البدلاء، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يمتلك عروض احتراف من الخليج وأوروبا.

ومن جانب آخر، تلقى النادي الأهلي عرضًا من نادي أولمبيك خريبكا المغربي، من أجل التعاقد مع أحمد علاء مدافع الفريق، خلال الفترة الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ورفضت لجنة الكرة بالنادي، رحيل اللاعب للاحتراف في الدوري المغربي، رغم عدم مشاركته في أي لقاء أساسي من بداية الموسم، بسبب الخوف من حدوث أي إصابات في لاعبي خط دفاع الفريق.