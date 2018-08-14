بقيد أكرم توفيق وناصر ماهر.. النادي الأهلي المصري يغلق قائمته الأفريقية رسميًا

حسم الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قضية استكمال القائمة الأفريقية للفريق بقيد الثنائي، أكرم توفيق وناصر ماهر، قبل خوض لقاء الترجي، يوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد يوسف، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني قام رسميًا، بقيد الثنائي أكرم توفيق وناصر ماهر لاعبي الفريق اليوم في القائمة الأفريقية، ليستكمل الأهلي قائمته بتسجيل 30 لاعبًا.

وأضاف يوسف: “أكرم توفيق وناصر ماهر سوف يرافقان بعثة الأهلي المتجهة، صباح غدًا الأربعاء، إلى تونس لمواجهة الترجي الرياضي، بطل تونس الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا”.

وأعلن كارتيرون قائمة الفريق المكونة من 23 لاعبًا، للسفر غدًا إلى تونس لمواجهة الترجى يوم الـ17 من أغسطس الحالي في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كلًا من شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأيمن أشرف، وساليف كوليبالي، وعلي معلول، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأكرم توفيق، وكريم نيدفيد، ووليد سليمان، وإسلام محارب، وأحمد حمودي، وميدو جابر، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.