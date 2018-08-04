“كاف” يمنح النادي الأهلي المصري فرصة جديدة في القيد الأفريقي

عدل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مواعيد القيد في البطولات الأفريقية الجارية حاليًا، ليمنح الأندية فرصة جديدة لقيد الصفقات التي تعاقدت معها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأهلي المصري، في تصريحات صحفية عقب المران المسائي، إن النادي تلقى خطابًا من الكاف، يفيد بمد باب القيد في الملحق الأفريقي حتى الخامس عشر من أغسطس الجاري.

وأضاف يوسف: “كان من المفترض أن يتم إغلاق باب القيد نهاية اليوم السبت، لكن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الأفريقي يؤكد فيه مد فترة القيد في الملحق الأفريقي حتى 15 من الشهر الجاري”.

ويتبقى للأهلي قيد اثنين من اللاعبين في القائمة الأفريقية حيث يتواجد 28 لاعبًا في قائمته حتى الآن، واستقر الجهاز الفني على قيد ناصر ماهر، في حين يفاضل بين الثنائي محمد شريف وأكرم توفيق لقيد أحدهما في المقعد المتبقي.

ويواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، يوم السابع عشر من شهر أغسطس الجاري على الملعب الأولمبي برادس.