محمود الخطيب يعلن تغيير شعار فريق الأهلي المصري بعد النجمة الرابعة

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، تغيير الشعار الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بعد التتويج ببطولة الدوري العام للموسم الماضي، والوصول للقب الـ40 في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال الخطيب في احتفالية تكريم نجوم النادي: “أعلن تغيير الشعار الخاص بفريق كرة القدم ليتم وضع النجمة الرابعة على القميص، حققنا إنجازًا لا يحدث كثيرًا في العالم بالفوز بالدوري المصري 40 مرة”.

وتابع: “أتقدم بالشكر لمحمود طاهر رئيس الأهلي السابق لما قدمه في الموسم الماضي وكان سببًا في الكثير من هذه البطولات”.

ووجه الشكر لكل الفرق الرياضية التي حققت المراكز الأولى في المسابقات المختلفة الفردية والجماعية على مستوى جميع اللعبات والفرق، ولكل القائمين على الحفل من إدارة تنفيذية وكل العاملين فيها.

كما وجّه الشكر إلى جماهير النادي في كل مكان، على مساندة جميع الفرق من أجل تحقيق البطولات، من خلال تشجيعهم ودعمهم المستمر قائلًا: “جمهور الأهلي منذ عام 1907، وعلى مدار هذا التاريخ، دائمًا ما كان مساندًا ومشجعًا للنادي في أي مكان”.

وأقيم مساء الإثنين، حفل مجلس إدارة النادي الأهلي لتكريم الفرق الرياضية التي حققت المراكز الأولى في الألعاب الفردية والجماعية، ويأتي في إطار سياسة مجلس الإدارة للتأكيد على دعمه الكبير لمن يجتهد ويبذل الجهد ويرفع راية الأهلي في كل المناسبات داخل مصر وخارجها.