رغم تدخل محمود الخطيب.. النادي الأهلي المصري يفشل في ضم لاعب إنبي

فشل النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في إنهاء صفقة التعاقد مع حمدي فتحي، لاعب وسط إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم تدخل الخطيب في المفاوضات لضم اللاعب.

قال خالد متولي، المدير الفني لنادي إنبي في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، إن ناديه أغلق ملف رحيل حمدي فتحي، لاعب الفريق، إلى الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف متولي: “عقدت جلسة مع اللاعب أمس وتم إنهاء الأزمة، واللاعب قدم لي اعتذارًا على ما بدر منه من تمرد لإجبارنا علي السماح له بالرحيل للأهلي، كما قام بالاعتذار لزملائه بالفريق في المران، وأدى بشكل جيد في التدريبات أمس”.

وأوضح: “لم نطلب أي أمور مادية من الأهلي، محمود الخطيب رئيس الأهلي، أجرى مكالمة هاتفية برئيس إنبي، كما قام علاء عبد الصادق، عضو لجنة الكرة بالأهلي، بالاجتماع معي، لكنهما تفهما موقف إنبي وأسباب رفضه والقصة انتهت، هدفنا استقرار النادي والحفاظ على الهيكل الأساسي، من أجل عودة إنبي لسابق عهده”.

وشارك لاعب الوسط المدافع في 36 مباراة مع إنبي الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف.

ومن جانب آخر، أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي سموحة، أن إسلام صالح، لاعب الفريق، لم يتلق أي عروض رسمية من جانب الأهلي أو الزمالك، لضمه في الفترة الحالية.

كانت أنباء قد ترددت عن رغبة الأهلي في ضم صالح لدعم خط الوسط، بناء على ترشيح من باتريس كارتيرون، المدير الفني للمارد الأحمر لمعرفته باللاعب إبان لعبه تحت قيادته في وادي دجلة.

وأضاف حنفي في تصريحات إذاعية اليوم: “صالح لا يزال صغير السن ووكيله يستغل قلة خبرة اللاعب ويدخله في أمور هو في غنى عنها، قررنا تغريم اللاعب للحفاظ عليه، خصوصًا أنه لم يتلق أي عروض رسمية، كما أنه عقد جلسة مع علي ماهر، المدير الفني وتم إغلاق ملف رحيله نهائيًا”.