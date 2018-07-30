مباراة الأهلي والترجي.. الإيقاف يحرم الفريق التونسي من خدمات أحد لاعبيه

قال نادي الترجي التونسي، اليوم الإثنين، إنه سيفتقد خدمات لاعبه سعد بقير في مواجهة منافسه الأهلي المصري في بطولة أبطال أفريقيا؛ بسبب الإيقاف.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي، يوم 17 أغسطس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات.

وأوضح الترجي أن صانع الألعاب بقير سيغيب عن مواجهة الأهلي؛ بسبب عقوبة الإيقاف، بعد أن حصل على إنذارين خلال مباريات الفريق السابقة.

كما تحوم الشكوك حول قدرة اللاعب الجزائري يوسف البلايلي على اللحاق بالمباراة؛ بعد أن تعرض لإصابة بخلع في الكتف، في فوز الترجي 3/2 على كمبالا سيتي الأوغندي في الجولة الرابعة.

يشار إلى أن الترجي ضمِن التأهل إلى دور الـ 8؛ بعدما حصد 10 نقاط، في حين يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، علمًا أن الفريقين تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب.