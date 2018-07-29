إصابة يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي بخلع في الكتف

قال ياسين بن أحمد، طبيب نادي الترجي التونسي، إن لاعبه الجزائري يوسف البلايلي أصيب بخلع في الكتف، أمس السبت، لكن لم يتحدد بعد فترة غيابه عن الملاعب.

وأصيب البلايلي لاعب الوسط المهاجم خلال فوز الترجي 1-صفر خارج أرضه على كمبالا سيتي الأوغندي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وغادر أرض الملعب بعد مرور 18 دقيقة من البداية.

وقال طبيب الترجي لموقع النادي على الإنترنت، إن البلايلي يعاني من إصابة في الكتف، وسيخضع لفحص إضافي لدى عودته إلى تونس؛ لتحديد فترة غيابه عن الملاعب.

وسجل البديل هيثم الجويني هدف الانتصار للترجي، قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، ليرفع بطل تونس رصيده إلى عشر نقاط، ويضمن التأهل إلى دور الثمانية.