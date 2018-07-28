نتائج وترتيب الفرق بنهاية الجولة الرابعة لمجموعات أبطال أفريقيا 

شهدت الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت فعالياتها السبت، تأهل فريقي النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسيين إلى ربع نهائي البطولة القارية.
ترتيب الهدافين:
1- المغربي حميد أحداد، الدفاع الحسني الجديدي (7 أهداف)
2- الجزائري هشام نقاش، مولودية العاصمة (6 أهداف)
2- الكونغولي بين مالانغو نغيتا، مازيمبي (6 أهداف)
2- التونسي أنيس البدري، الترجي الرياضي (6 أهداف)
المجموعة الأولى:
كمبالا سيتي (أوغندا) – الترجي الرياضي (تونس) (0-1)
تاونشيب رولرز (بوتسوانا) – الأهلي (مصر) (0-1)
الترتيب:
1- الترجي (10)
2 – الأهلي (7)
3-كمبالا سيتي (3)
4- تاونشيب رولرز (3)
المجموعة الثانية:
مولودية العاصمة (الجزائر) – مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) (1-1)
الدفاع الحسني الجديدي (المغرب) – وفاق سطيف (الجزائر) (1-1)
الترتيب:
1- مازيمبي (10)
2- مولودية العاصمة (5)
3- وفاق سطيف (4)
4- الدفاع الحسني الجديدي (2)
المجموعة الثالثة:
ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) – توغو بور (توغو) (2-1)
الوداد البيضاوي (المغرب) – حوريا (غينيا) (2-0)
الترتيب:
1- الوداد (8)
2- ماميلودي صن داونز (5)
3- حوريا (5)
4- توغو بور (3)
المجموعة الرابعة:
بريميرو دي اوجوستو (أنغولا) – زيسكو يونايتد (زامبيا) (2-1)
النجم الساحلي (تونس) – مبابان سوالوز (سوازيلاند) (2-0)
الترتيب:
1- النجم الساحلي (10)
2- بريميرو دي اوجوستو (5)
3- مبابان سوالوز (4)
4- زيسكو (2)