مباراة الأهلي ضد تاونشيب.. ماذا قال كارتيرون بعد الفوز الثمين في دوري أبطال أفريقيا؟

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن سعادته بالفوز الذي حققه اليوم السبت، على تاونشيب بهدف دون رد، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: “سعيد بالفوز اليوم في لقاء صعب، الفنيات في كرة القدم، يجب أن تكون لها الكلمة العليا، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهت الأهلي قبل مباراة اليوم، إننا نجحنا في التغلب عليها بسبب الروح القتالية لدى اللاعبين، حيث نجحنا في تقديم عرض كبير، وحققنا الهدف الرئيس من المباراة وهو الفوز وحصد النقاط الثلاثة”.

وأضاف: “كل مباراة لها حسابات خاصة، وطريقة اللعب اليوم كانت أمام منافس قوي، في ظل صعوبة التهديف في البداية، إذ اعتمدنا على أمور عديدة منها الكرات الثابتة، وذلك بسبب سوء أرضية الملعب، بجانب إصابة أجايي الذي غادر المباراة في الشوط الأول، وكانت للمباراة ظروف استثنائية، ودفعنا بأيمن أشرف للدفاع وتقدم علي معلول؛ لدعم الهجوم”.

وتابع: “كانت لدينا خطط عديدة خاصة بعد إصابة أجايي وعاشور، وأشكر مدرب تاونشيب على تقديمه واجب العزاء في وفاة والد ميدو جابر وهذه روح رياضية من جانبه”.

من جانبه، قال محمد يوسف، المدرب العام بالفريق، إنه سعيد بتحقيق الفوز اليوم على تاونشيب، مضيفًا: “الفوز اليوم وحصد النقاط الثلاث يبقى بمثابة خطوة مهمة جدًا، في الاقتراب من حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، الفريق خاض المباراة اليوم وسط ظروف صعبة للغاية سواء من التحكيم أو سوء أرضية الملعب، بالإضافة للمعاملة السيئة من الفريق البتسواني الذي ارتكب أمورًا مخالفة تمامًا للوائح الاتحاد الأفريقي”.

وأردف يوسف: “الفريق البتسواني تمت معاملته بطريقة مثالية عند تواجده في برج العرب؛ لخوض مباراة الجولة الثالثة، وبعد انتهاء المباراة أشادوا بكل شيء نجحنا في توفيره لهم، وتوقعنا أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء العودة، لكننا تعرضنا لصعوبات بالجملة آخرها ما حدث في مران أمس، بعد أن تأخرنا في العودة إلى الفندق بسبب عدم وجود الحافلة التي نقلت الفريق إلى الملعب الوطني”.