الوداد المغربي يسقط حورويا ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

حقق الوداد المغربي، حامل اللقب، فوزا ثمينا على ضيفه حورويا الغيني، اليوم السبت، بهدفين دون رد، في الدار البيضاء لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا.

ومنح المدافع الشيخ كومارا التقدم للفريق المغربي، الذي سانده أكثر من 30 ألف مشجع باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء، في الدقيقة 12 بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها إسماعيل الحداد.

الوداد المغربي 1 × 0 حوريا | هدف كومارا د’12 ⚽️#دوري_ابطال_افريقيا pic.twitter.com/9vesg2ugEY — اهداف المباريات HD (@GoalFoottballHD) July 28, 2018

وأضاف المهاجم محمد أوناجم الهدف الثاني لحامل اللقب بعد ست دقائق أخرى عندما قابل تمريرة النيجيري ميشيل باباتوندي العرضية المنخفضة داخل الشباك من ثمانية أمتار.

الوداد المغربي 2 × 0 حوريا | هدف اوناجم د’18 ⚽️#دوري_ابطال_افريقيا pic.twitter.com/JhLS1knEp4 — اهداف المباريات HD (@GoalFoottballHD) July 28, 2018

ورفع الفوز رصيد الوداد إلى ثماني نقاط من أربع مباريات مقابل خمس لماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي هزم توجو بورت 2-1 في مباراة أخرى جرت، اليوم السبت، وحورويا بينما يملك توجو بورت ثلاث نقاط في مؤخرة الترتيب.

ولعب الفريق البيضاوي بتشكيلة ضمت لأول مرة الحارس أحمد رضا تاغناوتي العائد من فترة إعارة إلى اتحاد طنجة بطل المغرب وبأسلوب هجومي أسفر عن هدفين مبكرين.

وضغط الوداد مع استئناف اللعب في الشوط الثاني لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له لزيادة النتيجة.

وأطلق داودا كمارا مهاجم هورويا تسديدة حادت قليلا عن المرمى في الدقيقة 50 بينما كاد محمد الناهيري مدافع الوداد أن يخدع الفريق الزائر في الدقيقة 66 لكن تسديدته القوية من 35 مترا أبعدها الحارس خادم ندياي.

ومرر البديل أيمن الحسوني كرة بينية داخل منطقة الجزاء قبل عشر دقائق على النهاية لكن أوناجم سدد في الشباك من الخارج قبل أن يطلق الحسوني في الدقيقة الأخيرة تسديدة قوية أبعدها الحارس.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 8 مرات، بفارق 3 ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الوداد البيضاوي المغربي لقب النسخة الأخيرة.