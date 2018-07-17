الوداد المغربي يتعادل مع حوريا الغيني بدوري أبطال أفريقيا ويحافظ على صدارته للمجموعة الثالثة (فيديو)

اقتنص فريق الوداد المغربي، التعادل من مضيفه حوريا الغيني بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الوداد بهدف إسماعيل الحداد في الدقيقة 26 من زمن اللقاء، وعاد أصحاب الأرض للتعادل بعدها بثلاث دقائق فقط عن طريق أوكانسي مانديلا.

هدف ⚽ لمسة جميلة من الحداد تعلن عن أول أهداف اللقاء!#حوريا 0 – 1 #الوداد_الرياضي#CAFCL pic.twitter.com/RpO9xWftRV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٧ يوليو ٢٠١٨

هدف ⚽ مانديلا يتمكن من الوصول إلى مرمى الوداد ويسجل التعادل!#حوريا 1 – 1 #الوداد_الرياضي#CAFCL pic.twitter.com/DmzIwwmezT — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٧ يوليو ٢٠١٨

وكان “توغو بور” بطل توغو قد حقق الفوز في وقت سابق اليوم، على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون ردٍ، بنفس الجولة للمجموعة.

وبذلك يتصدر الوداد المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن حوريا، وتوغو بور الثالث برصيد 3 نقاط، وصن داونز الرابع برصيد نقطتين.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 8 مرات، بفارق 3 ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الوداد البيضاوي المغربي لقب النسخة الأخيرة.