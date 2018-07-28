هدف مباراة الأهلي وتاونشيب.. ساليف كوليبالي يسجل الأول للفريق المصري (فيديو)

سجل سالبف كوليبالي الهدف الأول للأهلي في شباك تاونشيب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف في الدقيقة 81 من أحداث الشوط الثاني برأسية متقنة.

دوري أبطال أفريقيا | تاونشيب البوتسواني 0 × 1 الأهلي المصري | هدف الأهلي المصري الأول HD pic.twitter.com/Ken1LclxaL — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) July 28, 2018

وتأكد غياب حسام عاشور، قائد الأهلي، عن المشاركة مع الفريق الأحمر، في المباراة المقبلة بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف.

هدف ⚽️ وأخيرا، ساليف كوليبالي يرتقي فوق الجميع وبرأسه يفتتح التسجيل في المباراة!#تاونشيب 0 #الأهلي 1#CAFCL pic.twitter.com/cNznh7BY67 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 28, 2018

وحصل عاشور على بطاقة صفراء أمام تاونشيب البتسواني في المباراة المقامة حاليًا بالدقيقة 37 من اللقاء.

وبداعي الإيقاف، سيفقد الأهلي خدمات صاحب الـ32 عامًا في المباراة المقبلة أمام الترجي التونسي، في منتصف أغسطس المقبل بالجولة قبل الأخيرة بعد تراكم بطاقات اللاعب.

من جانبه، تعرض اللاعب النيجيري جونيور أجايي لإصابة قوية بعد تدخل عنيف، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة، إذ غادر الملعب محمولًا على “نقالة” في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وأجرى المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بديلًا اضطراريًا بإقحام إسلام محارب بدلًا من جونيور أجايي.

ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز على تاونشيب من أجل رفع رصيده إلى 7 نقاط، والإبقاء على آمال تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي المتصدر.