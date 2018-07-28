هدف مباراة الأهلي وتاونشيب.. ساليف كوليبالي يسجل الأول للفريق المصري (فيديو)

هدف مباراة الأهلي وتاونشيب.. ساليف كوليبالي يسجل الأول للفريق المصري (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل سالبف كوليبالي الهدف الأول للأهلي في شباك تاونشيب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف في الدقيقة 81 من أحداث الشوط الثاني برأسية متقنة.

وتأكد غياب حسام عاشور، قائد الأهلي، عن المشاركة مع الفريق الأحمر، في المباراة المقبلة بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف.

وحصل عاشور على بطاقة صفراء أمام تاونشيب البتسواني في المباراة المقامة حاليًا بالدقيقة 37 من اللقاء.

وبداعي الإيقاف، سيفقد الأهلي خدمات صاحب الـ32 عامًا في المباراة المقبلة أمام الترجي التونسي، في منتصف أغسطس المقبل بالجولة قبل الأخيرة بعد تراكم بطاقات اللاعب.

من جانبه، تعرض اللاعب النيجيري جونيور أجايي لإصابة قوية بعد تدخل عنيف، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة، إذ غادر الملعب محمولًا على “نقالة” في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وأجرى المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بديلًا اضطراريًا بإقحام إسلام محارب بدلًا من جونيور أجايي.

ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز على تاونشيب من أجل رفع رصيده إلى 7 نقاط، والإبقاء على آمال تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي المتصدر.

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