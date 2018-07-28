النادي الأهلي المصري يكشف موعد حسم مقاعد القائمة الأفريقية

كشف الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة باتريس كارتيرون، موعد حسم المقعدين الشاغرين في ملحق القائمة الأفريقية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، في تصريحات صحفية من بتسوانا قبل مواجهة تاونشيب بدوري الأبطال: “الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون رفض التسّرع في حسم المقعدين الشاغرين في ملحق القائمة الأفريقية”.

وأضاف يوسف: “قرر الجهاز الفني تأجيل هذين المقعدين لما بعد مباراة الإسماعيلي المُقرر لها الثاني من أغسطس المقبل في الأسبوع الأول للدوري العام، ويُفضّل الجهاز الفني للفريق دراسة الأمر بمزيدٍ من التأني، خاصة أن النادي مازال أمامه مُتسع من الوقت، حيث سيتم غلق باب القيد في الملحق الأفريقي يوم 5 أغسطس المقبل.

وتابع يوسف: “يبحث كارتيرون مع الجهاز المعاون له حاليًا هذا الملف من خلال جلسات مُكثفة، وسيتم الإعلان عن قيد اثنين من اللاعبين وشغل هذين المقعدين بعد مباراة الإسماعيلي”.

وعن مصير الراحلين من الأهلي قال يوسف: “الجهاز الفني يدرس بعض العروض التي تلقاها عمرو جمال، مهاجم الفريق العائد من تجربة إعارة خارجية، تمهيدًا للبت فيها، واللاعب لديه عدة عروض ستتم المفاضلة بينها، لاختيار الأنسب منها، موضحًا أن دراسة العروض ستتم خلال الأيام المقبلة بما يتوافق مع مصلحة النادي واللاعب، حتى تتم الموافقة على أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

وأشار إلى أن عمرو جمال من اللاعبين المُتميزين والذين ساهموا مع الأهلي في تحقيق العديد من البطولات، مؤكدًا أن الأهلي لم يحسم بشكل رسمي الموافقة على أي عرض من العروض التي تلقاها اللاعب حتى الآن، ومازال الأمر محل دراسة.

وعن مصير ناصر ماهر، قال يوسف: “اللاعب مُلتزم ويخوض التدريبات مع مجموعة اللاعبين الذين لم يسافروا مع الفريق إلى بتسوانا، لخوض مباراة تاونشيب؛ بسبب عدم القيد الأفريقي أو للإصابة”.

وأضاف يوسف: “الجهاز الفني مقتنع تمامًا بقدرات ناصر ماهر، واللاعب يؤدي ما عليه خلال الفترة الحالية ويجتهد في التدريبات، الفترة المقبلة ستشهد مشاركة ناصر ماهر حسب رؤية الجهاز الفني الذي يدفع بأي لاعب جاهز، ووفقًا لاجتهاده في التدريبات”.