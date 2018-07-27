النجم الساحلي التونسي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على مبابان سوالوز بطل سوازيلاند (فيديو)

تأهل نادي النجم الساحلي التونسي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه مبابان سوالوز بطل سوازيلاند بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة للبطولة.

وجاء تأهل النجم الساحلي لربع النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، بعد اللجوء للمواجهات المباشرة بينه وبين بطل سوازيلاند، حيث تغلب الفريق التونسي في المباراتين بنتيجة 3-0 وبهدفين دون رد.

ومنذ بداية المباراة سنحت للفريق صاحب الأرض والجمهور عدة فرص للتسجيل أهدر أبرزها علية البريقي عندما تلقى تمريرة عرضية من وجدي كشريدة لكنه سددها برعونة فوق المرمى رغم موقعه القريب بعد سبع دقائق من البداية.

وأهدر البريقي، الذي لم يلعب جيدا، فرصة ثانية عندما أخفق في تسديد كرة من موقع قريب بعد أربع دقائق قبل أن تمر كرة سددها الحناشي بضربة رأس بجوار المرمى في الدقيقة 16.

وتوج الحناشي أفضلية النجم الساحلي الهجومية عندما هز شباك سوالوز المتواضع بعد انفراد بحارس المرمى.

ومنح حكم المباراة ركلة جزاء للنجم الساحلي بعد عرقلة البريقي داخل المنطقة لكن اللاعب أهدرها قبل نهاية الشوط الأول.

الهدف الثاني يضيع من النجم الساحلي!#CAFCL pic.twitter.com/3T93hZT8Pq — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

وبعد الاستراحة قلت فرص النجم الساحلي صاحب الأرض والجمهور على مرمى ضيفه بعد تراجع أدائه رغم استحواذه على الكرة اغلب الوقت قبل أن يحسم بن بلقاسم انتصاره باحراز الهدف الثاني في وقت قاتل.

وكان بريميرو دي أوغوستو الأنغولي قد فاز في وقت سابق اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين لهدف.

بذلك، يتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق خمس نقاط عن بريميرو دي أوغوستو، وجاء مبابان سوالوز ثالثًا برصيد 4 نقاط، وأخيرًا زيسكو برصيد نقطتين.