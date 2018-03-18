النجم الساحلي يتقدم في دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة في نيجيريا

تأهل النجم الساحلي التونسي إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم خسارته 1/0 أمام مستضيفه بلاتو يونايتد النيجيري في إياب دور الـ 32، اليوم الأحد.

وأحرز توسين أوموييلي هدف بلاتو يونايتد والمباراة الوحيد في الدقيقة 25، لكن النجم صمد حتى النهاية لينجح في انتزاع التأهل للدور المقبل بفوزه 4/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُوج النجم الساحلي باللقب القاري مرة واحدة عام 2007، وكان ذلك على حساب الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي برصيد 8 مرات.

وكانت أندية: الأهلي المصري ومولودية الجزائري والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي قد تأهلوا للدور ذاته، أمس السبت.