الترجي ضد كمبالا سيتي.. من أجل الاستمرار في صدارة مجموعة النادي الأهلي وتفادي “ضربة مباغتة”

يسعى النجم الساحلي التونسي إلى تعزيز صدارة مجموعته الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتكرار فوزه على ضيفه مبابان سوالوز بطل سوازيلاند في الجولة الرابعة غدًا الجمعة.

وقال شهاب الليلي مدرب النجم الساحلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس:”خاض الفريق ثلاث مباريات، وفاز في مرتين، وتعادل في واحدة، وآخر انتصار كان على سوالوز في ملعبه، وهو ما مكننا من فك الشراكة معه، والانفراد بصدارة المجموعة”.

وتغلب النجم خارج أرضه 3-صفر على مبابان سوالوز في الجولة الثالثة ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن بطل سوازيلاند.

وأضاف الليلي مدرب النجم الساحلي:”فرضنا سيطرتنا في مباراة الذهاب، وقدمنا أداءً هجوميًا لننجح بحصد ثلاث نقاط مهمة، ومع ذلك لن يكون لقاء يوم غدٍ سهلًا، و يمتلك المنافس القدرة على المفاجأة، لذلك لن نسقط في فخ الاستسهال، وسنلعب بأسلوب متوازن، وبنفس الجدية، والعطاء، والشراسة الهجومية، لجعل المهمة سهلة”.

وسيستعيد النجم الساحلي جهود مدافعه صاحب الخبرة عمار الجمل، والمهاجم الغيني الخليل بانجورا بعد غيابهما عن المواجهة السابقة بسبب الإيقاف.

* علاج الأخطاء

وفي مباراة ثانية سيكون الترجي مطالبًا بمعالجة أخطائه، واستعادة صلابته الدفاعية عندما يلعب في ضيافة كمبالا سيتي الأوغندي ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بعد غدٍ السبت.

وكاد كمبالا أن يفاجئ الترجي على أرضه عندما هزَّ شباكه بهدفين في عشرين دقيقة قبل أن يستعيد الترجي توازنه، ويعدل تأخره إلى فوز 3-2 بشق الأنفس على أرضه وبين جمهوره في الجولة السابقة.

وقال خالد بن يحيى مدرب الترجي:”لن نمنح الفرصة مجددًا للمنافس لمباغتتنا، ويجب علينا تجنب الأخطاء أمام منافس يجيد الهجمات المرتدة، و سنحاول تجنب الوقوع في الأخطاء حتى لا نمنح المنافس فرصة لتهديد مرمانا، ويجب أن نتعلم الدرس من المواجهة السابقة، وعدم تكرار سيناريو اللقاء أمام منافس خطير، وتحقيق انتصار لضمان التأهل للدور المقبل”.

ويتصدر الترجي المجموعة الأولى بسبع نقاط من ثلاث مباريات متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المصري، بينما يمتلك كل من كمبالا، وتاونشيب رولرز من بوتسوانا، ثلاث نقاط.