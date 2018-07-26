النادي الأهلي ضد تاونشيب.. قائمة الفريق الأحمر بدون إصابات

يخوض النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مباراته المهمة أمام تاونشيب رولرز في بوتسوانا بدون إصابات، ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على ضيفه تاونشيب 3-صفر بسهولة، الأسبوع الماضي، ضمن الجولة الثالثة، محققًا انتصاره الأول بدور المجموعات هذا الموسم.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن خالد محمود طبيب الفريق قوله، اليوم الخميس: “قائمة الفريق الموجودة حاليًا في بوتسوانا تخلو من الإصابات. اللاعبون في حالة جيدة ولائقون طبيًا، الجهاز الطبي حرص على منح اللاعبين الجرعة الثانية من التطعيمات، أمس الأربعاء، بعدما تناولت البعثة الجرعة الأولى في القاهرة، وكل الأمور تسير بشكل جيد من الناحية الطبية”.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي، إجراء مران خفيف عقب وجبة الإفطار، اليوم، لمدة 30 دقيقة.

وتابع طبيب الأهلي: “يسعى كارتيرون للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية، وأعقب المران البدني الخفيف محاضرة فنية للاستقرار على بعض الأمور الخططية المتعلقة بالمباراة”.

ويتطلع الأهلي للفوز على مستضيفه، بعد غد السبت؛ لاستكمال مشوار المنافسة على لقب البطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها والبالغ ثمانية ألقاب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد سبع نقاط ، ولكل من كمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب ثلاث نقاط.