أهداف مباراة الأهلي وتاونشيب.. الفريق المصري يتقدم بثلاثية (فيديو)

تقدَّم النادي الأهلي المصري بهدف أول في شباك تاونشيب رولز، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وجاء الهدف عن طريق وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 75 أضاف علي معلول الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.

دوري أبطال أفريقيا | الأهلي المصري × تاونشيب رولز البوتسواني | هدف الأهلي الثاني HD pic.twitter.com/PyB97POCN1 — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) July 17, 2018

وفي الدقيقة 79 سجل إسلام محارب الهدف الثالث للفريق الأحمر.

دوري أبطال أفريقيا | الأهلي المصري × تاونشيب رولز البوتسواني | هدف الأهلي الثالث HD pic.twitter.com/eJsMeZ8naL — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) July 17, 2018

ويعد اللقاء مهمًا للغاية بالنسبة للنادي الأهلي، حيث إن الفريق الأحمر يحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة جمعها من مباراتين، حيث تعادل في الأولى أمام الترجي التونسي، وخسر في المباراة الثانية أمام كمبالا سيتي الأوغندي.

بينما يحتل فريق تاونشيب رولز البوتسواني المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، حصدها من مباراتين، فاز في الأولى أمام كمبالا سيتي الأوغندي، وخسر في المباراة الثانية أمام الترجي الرياضي التونسي.