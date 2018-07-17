النادي الأهلي المصري ينفي القبض على جماهيره قبل مواجهة تاونشيب

ردَّ النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب على الأنباء التي ترددت عن قيام قوات الأمن في محيط استاد برج العرب الذي يحتضن لقاء الأهلي وتاونشيب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء، بالقبض على الجماهير التي سافرت إلى حضور اللقاء.

وقال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الأهلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ردًا على شائعة القبض العشوائي على أفراد من جماهير الأهلي، إنه تم التواصل مع قيادات الأجهزة الأمنية، وتبيّن عدم صحة هذه الأقاويل تمامًا.

وأضاف فؤاد:”الدخول الآن إلى ستاد برج العرب يتم بسهولة، ويسر، وتعامل محترم، من قِبل الأجهزة الأمنية، ويتم فقط منع الذين لا يحملون تذاكر للمباراة من الوصول للاستاد”.

وأردف:”نرجو الانتباه لمحاولة الوقيعة، وإثارة الفتنة، وشكرًا لجمهور الأهلي العظيم على تحمّله مشقة السفر، ومساندة الفريق في هذا التوقيت الحساس”.

وكانت أنباء قد تحدثت عن القبض على عدد من جماهير الأهلي بشكل عشوائي في محيط استاد برج العرب.

ويلتقي الأهلي مع تاونشيب رولرز في مباراة مصيرية بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب.