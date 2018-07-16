كارتيرون يعلن قيد ثنائي جديد في قائمة النادي الأهلي المصري الأفريقية

كشف الفرنسي باتريس كارتريون المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن الاكتفاء بقيد الثنائي مؤمن زكريا والمالي ساليف كوليبالي، في القائمة الأفريقية قبل خوض لقاء تاونشيب، الثلاثاء، في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تاونشيب: “الجهاز الفني قام بقيد الثنائي مؤمن وكوليبالي في القائمة الأفريقية وننتظر الفترة المقبلة قبل تحديد المقعدين المتاحين للأهلي في القائمة”.

وأضاف: “التعاقد مع ساليف كوليبالي لسد الثغرة في دفاع الأهلي، واللاعب يمتلك خبرة أفريقية طويلة، ستساعده على النجاح في تجربته مع القلعة الحمراء”.

وعن لقاء تاونشيب قال كارتيرون: “لدينا مهمة صعبة للغاية، نحتاج إلى الفوز غدًا وحصد النقاط الثلاث، الجهاز الفني واللاعبون استفادوا جيدًا من معسكر كرواتيا، في ظل الأجواء الرائعة التي أقيم فيها”.

وتابع باتريس: “جميع مباريات الأهلي تبقى صعبة دائمًا، قبلت عرض الأهلي بحثًا عن الإنجازات والبطولات خاصة دوري أبطال أفريقيا، وأتطلع لتعديل مسار الفريق في البطولة الأفريقية هذا الموسم بداية من لقاء تاونشيب، وتعويض النقاط التي خسرها الفريق في الجولتين الأولى والثانية”.

وتابع كارتيرون: “بذلنا جهدًا كبيرًا من أجل إعادة اللاعبين الدوليين لحالتهم الفنية الجيدة بعد العودة من معسكر منتخبي مصر وتونس، كان أمامنا مهمة تأهيل الدوليين نفسيًا وبدنيًا من جديد، وجاء معسكر كرواتيا في توقيت مثالي من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة”.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البتسواني، المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من جانب أخر أبدى كارتيرون سعادته بتتويج منتخب بلاده بكأس العالم على حساب كرواتيا، قائلًا: “فرنسا استحقت التتويج باللقب بعد أن قدمت بطولة رائعة، خاصة أنها تمتلك لاعبين صغار في السن، وهو ما يدعو الجميع لضرورة التركيز على الناشئين، والنزول بمعدل الأعمار السنية داخل الفرق”.

وتابع مدرب الأهلي: “كأس العالم كان حماسيًا للغاية هذه المرة، القوة والإثارة غلبت على الأمور الفنية في بعض الأحيان ولكن في النهاية فاز باللقب من استحق التتويج به”.