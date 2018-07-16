النادي الأهلي المصري سيحاول تصحيح وضعه الأفريقي تحت قيادة كارتيرون

سيحاول النادي الأهلي المصري تصحيح وضعه في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عندما يستضيف تاونشيب رولرز بطل بوتسوانا، في الجولة الثالثة لدور المجموعات، غدًا الثلاثاء.

ولدى الأهلي نقطة واحدة فقط من أول مباراتين، بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة بأربع نقاط، فيما يملك كمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب ثلاث نقاط. ويتأهل أول فريقين فقط إلى دور الثمانية.

وستكون هذه أول مباراة رسمية للأهلي تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون، الذي تولى المهمة قبل أقل من شهرين، خلفًا للمدرب حسام البدري الذي ترك منصبه بعد الخسارة أمام كمبالا.

وقال محمد يوسف مساعد مدرب الأهلي لموقع النادي، إن فريقه بات جاهزًا لمواجهة الفريق القادم من بوتسوانا من أجل تصحيح موقعه.

وأضاف: “لا بديل عن الفوز في مباراتي تاونشيب المتتاليتين؛ من أجل العودة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية”.

ورغم تغيير الجهاز الفني للأهلي، فإنه من المنتظر أن يعتمد كارتيرون تقريبًا على نفس التشكيلة الأساسية التي كانت تلعب تحت قيادة البدري وأحرزت لقب الدوري، الموسم الماضي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز ببطولة أفريقيا، برصيد ثماني مرات، لكن آخرها في 2013 عندما كان يوسف يقود الفريق، بينما خسر النهائي العام الماضي أمام الوداد البيضاوي المغربي.