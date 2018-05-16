المصري البورسعيدي يخطف نقطة من الهلال السوداني بالكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

تعادل المصري البورسعيدي مع مضيفه الهلال السوداني 1-1 اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

منح إسلام عيسى فريقه المصري هدف التقدم بعد مرور 11 دقيقة على بداية المباراة عندما تلقى عرضية من محمد مصطفى (شطة) ليلعبها برأسه في شباك حارس الهلال.

وأدرك البرازيلي جيوفاني دا سيلفا التعادل للهلال السوداني بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 81 احتسبها حكم المباراة إثر لمس محمد كوفي الكرة بيده.

ورفع المصري رصيده الى أربع نقاط محتلًا المركز الثاني خلف نهضة بركان المتصدر برصيد ست نقاط بينما وضع الهلال أول نقطة في رصيده محتلًا المركز الثالث.

ويتذيل يونياو دو سونغو من موزامبيق جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط عقب خسارته في وقت سابق اليوم أمام نهضة بركان 2-صفر بفضل ثنائية الهداف أيوب الكعبي في الشوط الثاني.