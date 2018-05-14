المصري البورسعيدي يرفض طلب نادي الزمالك لشراء أحمد جمعة

تقدم مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور خلال الساعات الأخيرة بفاكس رسميًا لإدارة المصري البورسعيدي من أجل شراء أحمد جمعة مهاجم الفريق.

وعرض مسئولو الزمالك على إدارة المصري شراء اللاعب مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى ثنائي القلعة البيضاء أحمد داودا ومحمد الشامي.

وقوبل العرض المقدم من قبل الزمالك بالرفض من قبل سمير حلبية رئيس المصري، مؤكدًا رفضه التام بيع اللاعب ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة المصري جلسة رباعية بين اللاعب والمدير الفني للفريق حسام حسن ومدير الكرة إبراهيم حسن وسمير حلبية من أجل تجديد تعاقده مع الفريق عقب العودة مباشرة من أم درمان.

من جهة أخرى وافق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على السماح للحكم محمد فاروق بإدارة مباراة الفريق أمام سموحة في نهائي كأس مصر والمقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء رغم الاعتراض علي تحيزه ضد ناديه علي حسب وصفه.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية ” محمد فاروق حكم موجه ضد الزمالك وأنا أعلم ذلك، ولكني لا أمانع أن يدير المباراة النهائية للكأس بين الزمالك وسموحة من أجل إنقاذ الموقف وعدم افتعال أزمات تهدد أمن البلاد.

وأضاف منصور “سبق وأن أنقذ فاروق من جماهير الزمالك خلال إحدى المباريات التي أدارها للفريق هو موجه ضد الزمالك وأنا أعلم ذلك وجماهير الزمالك ترفض وجوده.

وتابع منصور “سبق وأن اعترضت على اختيار فاروق بسبب طلب فرج عامر له بالاسم، وأبلغت هاني أبو ريدة بأنه موجه ضد الزمالك ولكن أصر عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام على اختياره للقاء.

وأردف مرتضي ” ليس من المعقول أن يجلس فاروق مع فرج عامر بأحد الفنادق ثم يطلبه بالاسم، ويتحدث بعدها رئيس سموحة عن أنه لا يعرف الحكم ولم يجلس معه من قبل، أطالب اتحاد الكرة بمتابعة قرارات الحكم بكل دقة غدًا، ولن أرضى أن يظلم الزمالك غدًا بعد أن وافقت على إدارته للقاء حفاظًا على مصلحة البلاد

يذكر أن الزمالك سيلتقي مع سموحة مساء الثلاثاء في المباراة النهائية لكأس مصر على ملعب برج العرب، تحت إدارة تحكيمية لمحمد فاروق.