نادي الزمالك يفاوض حارس الإنتاج الحربي.. ومرتضى يحفز لاعبيه بجلسة نصائح (فيديو)

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ لتحفيزهم قبل خوض لقاء سموحة غدًا في نهائي كأس مصر.

وقال منصور للاعبي الزمالك: “سموحة ليس أقوى من الإسماعيلي أو الأهلي، وأنتم فزتم على الاثنين فأنتم أقوى من الأهلي وسموحة، وخالد جلال لا يقل عن حسام البدري”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “أطالب طارق حامد بالهدوء وباسم مرسى ربنا هاديه من فترة وفيه لاعبين اكتشاف مثل أوباما وسعيد بمحمد مجدي أنا قلت إنه سيعتزل الكرة لكنه رجع وكان مستواه جيدًا عندما شارك كبديل أمام الإسماعيلي وأنا عارف إن إسلام جمال اعتزل أقصد اعتزل الغناء”.

وتابع منصور: “سموحة فريق جيد وعنده مدرب كبير ولكن راكبه جن ومحتاج يتعمله زار، أنا واثق من الفوز في لقاء الغد والتتويج بكأس مصر والتأهل لكأس السوبر أمام الأهلي”.

وأردف: “كل المستبعدين في الفترة الأخيرة عليهم الصبر، أحمد توفيق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وحازم إمام ومحمد عبدالغني، سيشاركون مع الزمالك في الموسم الجديد، لا سيما وأن الفريق سيخوض أكثر من منافسة، سواء الدوري أو الكأس، أو البطولة العربية للأندية، أو بطولتي كأس الكونفدرالية والسوبر المصري وذلك حال التتويج بكأس مصر عن الموسم الجاري غدًا.

وأكد مرتضى أن أحمد رفعت لاعب الفريق، لن يرحل في الصيف المقبل عن جدران البيت الأبيض؛ لأنه يمتلك قدرات كبيرة، إلا أنه لم يحصل على فرصته خلال الفترة الأخيرة مع المدربين.

وتابع: “الزمالك لن يتعاقد مع صفقات كثيرة في الصيف المقبل، وذلك استعدادًا للموسم الجديد، بسبب تواجد لاعبين مميزين بالفريق في الوقت الحالي بجميع المراكز”.

من جهة أخرى، دخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في مفاوضات مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي؛ لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية: “هناك مفاوضات من نادي الزمالك للتعاقد معي وهناك عدد من الأندية الأخرى في مصر ترغب في التعاقد معي، وشرف كبير لي الانضمام للقلعة البيضاء”.

وأضاف: “الزمالك بات يتمتع بثقة كبيرة، وذلك بعد تولي خالد جلال المدير الفني للفريق الأبيض، لقد واجهت الزمالك مرتين، الأولى ما قبل خالد جلال وما بعده، وأرى أن التغيير هو التغير النفسي في نفوس اللاعبين والثقة التي بدأت تدخل في نفوسهم”.

وتابع: “مباراة الزمالك وسموحة غدًا في نهائي الكأس سوف تكون صعبة على الفريقين، وأتوقع أن تنتهي المباراة بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ولن يتمكن فريق من حسمها في الملعب”.

وعن التواجد في قائمة الاحتياطي بمنتخب مصر قال عامر: “شرف لأي لاعب أن يتواجد في القائمة الأولية لمنتخب مصر، وكنت أتمنى التواجد في القائمة الأولى للفراعنة استعدادًا للمونديال.”

وأضاف: “لم يحدث أي اتصال هاتفي مع الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر طوال الفترة الماضية، وأي حارس مرمى انضم للمنتخب قادر على حماية عرين الفراعنة، ولكن عصام الحضري هو الأقرب بسبب الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها”.