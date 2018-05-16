فوز نهضة بركان وتعادل محبط للرجاء البيضاوي المغربي في الكونفدرالية الأفريقية

استقبل الرجاء البيضاوي هدفًا في آخر دقيقة ليتعادل 3-3 مع مضيفه أدوانا ستارز الغاني في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء.

وهذا التعادل هو الثاني على التوالي للرجاء خلال جولتين بالمجموعة الأولى، ليحتل المركز الثالث بنقطتين.

ويتصدّر فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية المجموعة بأربع نقاط بعد الفوز 3-1 على ضيفه أسيك ميموزا من ساحل العاج صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط.

ومنح المهاجم محمود بنحليب التقدم للرجاء بعد 11 دقيقة من انفراد بالحارس، لكن أدوانا تعادل بعد عشر دقائق مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا.

وأعاد “ليما مابيدي” التقدم للرجاء بعد متابعة لركلة حرة من زكريا حدراف قبل نهاية الشوط الأول.

وتعادل “أدوانا ستارز” مجددًا بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عبر سيليب أمانكوا، ثم أضاف بنحليب الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الـ 61 بعد تمريرة حدراف.

وأهدر الرجاء العديد من الفرص لتوسيع الفارق، ودفع الثمن غاليًا عندما استقبل هدف التعادل من البديل ناتانيل أساموا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

أيوب الكعبي يقود نهضة بركان للصدارة

وفي المجموعة الثانية فاز “نهضة بركان” المغربي 2-صفر على “يونياو دو سونغو” بفضل ثنائية الهداف أيوب الكعبي في الشوط الثاني ليحتل الصدارة.

واستفاد “نهضة بركان” من التفوق العددي بعد طرد إرنستو كريميلدو لاعب الفريق القادم من موزامبيق قبل مرور ساعة.

وتقدّم أيوب الكعبي في الدقيقة 64 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ثم ضاعف التقدم قبل دقيقة على النهاية من متابعة لتمريرة لابا كودغو الذي راوغ الحارس.

ويملك “نهضة بركان” ست نقاط من انتصارين، مقابل ثلاث نقاط للمصري البورسعيدي الذي يحل ضيفًا على الهلال السوداني، الذي لا يملك أي نقطة، في وقت لاحق اليوم.

هزيمة ثقيلة لإنيمبا النيجيري

تلقّى فريق إنيمبا النيجيري، اليوم الأربعاء، هزيمة ثقيلة من مضيفه كارا برازافيل الكونغولي بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز الثلاثية، راسين لوامبا، وكابيوي ميريفيس كيفوتوكا، وديشا بومانيا ليما، في الدقائق 14 و17 و19 من زمن المباراة.

وتُقام في وقت لاحق اليوم، المباراة الثانية لنفس الجولة بالمجموعة، وستجمع دغوليبا المالي مع ويليامسفيلي أتلتيك الإيفواري.

وبهذه النتيجة، ارتقى كارا إلى الصدارة مؤقتًا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إنيمبا في المركز الثالث.

ويعد الصفاقسي التونسي أكثر فرق القارة تتويجًا في البطولة بإجمالي 3 مرات، بفارق لقب واحد عن النجم الساحلي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الأخير لقب النسخة الأخيرة.