المصري البورسعيدي يستهل مشوار الكونفدرالية الأفريقية بالفوز.. وتعثر الرجاء المغربي

استهل المصري البورسعيدي مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية بفوز ثمين 2-صفر على ضيفه يونياو دو سونغو من موزامبيق بينما اكتفى الرجاء المغربي بالتعادل سلبيًا على ملعبه مع فيتا كلوب في المجموعة الأولى.

وتصدر المصري المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن نهضة بركان.

ومنح أحمد جمعة هداف الفريق البورسعيدي التقدم لفريقه بعد 26 دقيقة بضربة رأس إثر تمريرة من محمد عبداللطيف (جريندو).

وضاعف جمعة النتيجة في الدقيقة 52 عندما انفرد بالحارس من وسط الملعب وسدد بقوة في المرمى.

ورد القائم الأيمن لمرمى الضيوف ضربة رأس من جريندو في الدقيقة 20 اثر تمريرة من محمد حمدي.

الرجاء المغربي يتعادل سلبيًا على ملعبه مع فيتا كلوب

من جهة أخرى اكتفى الرجاء البيضاوي المغربي بالتعادل السلبي مع ضيفه فيتا كلوب من الكونجو الديمقراطية في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الأحد.

وقاطع لاعبو الرجاء التدريبات بعد الخسارة 3-1 أمام سريع واد زم بالدوري المحلي بعد هجوم بعض جماهير النادي على حافلة الفريق بالحجارة ما أثر على أداء اللاعبين اليوم.

وفي المقابل شكل الضيوف تهديدًا حقيقيًا على مرمى الرجاء بعد نصف ساعة من البداية إثر خطأ للحارس أنس الزنيتي الذي تدارك الأمر سريعًا.

وتحسن أداء الرجاء نسبيًا قبل نهاية الشوط الأول حيث أرسل محسن ياجور تسديدة أبعدها الحارس ثم مرت تسديدة أخرى من محمود بنحليب بجوار القائم الأيمن قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط.

وأهدر البديل عبد الإله الحافيظي أبرز فرصة للرجاء في الدقيقة 76 ليسدد في الشباك الخارجية للمرمى من مدى قريب.

وأنهى فيتا كلوب المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل نيغوي إيمومو في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر تدخل قوي بدون كرة.

ويتصدر أسيك أبيدجان القادم من ساحل العاج المجموعة بعد فوزه 1-صفر على ضيفه أدوانا ستارز الغاني بينما يحتل الرجاء وفيتا كلوب المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.